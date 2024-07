Konkan Trains Alert: कोंकण रेलवे रूट पर जलभराव, इन ट्रेनों के मार्ग में हुआ बदलाव, यहां पढ़ें

Highlights कोंकण रेलवे रूट पर जलभराव कई ट्रेनों के मार्ग को रेलवे ने बदल दिया है फिलहाल अभी तक कोई असल वजह सामने नहीं आई है

Konkan Railways Trains Alert: महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश के बाद कई जगह पानी भरने से विभिन्न ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिया गया है। यह इसलिए भी किया गया है क्योंकि मदुरे-पेरनेम खंड के बीच पेरनेम सुरंग में अभी भी पानी निकल रहा है। दूसरी तरफ कोंकण रेलवे ने अलर्ट जारी करते हुए सूचित किया है कि बुलेटिन नंबर 3 डेट 10.7.2024 के तहत पानी भरने से पेरनमेम टनल जो कि मदुरे-पेरनेम सेक्शन के बीच स्थित है, वहां पानी भर गया है और इसलिए कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं।

कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन (केआरसीएल) के उप महाप्रबंधक बबन घाटगे ने कहा, "मदुरे-पेरनेम खंड के बीच पेरनेम सुरंग में पानी निकलने के कारण मंगलवार दोपहर 2.35 बजे से कोंकण रेलवे मार्ग पर ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ।" उन्होंने कहा, जलभराव हटा दिया गया और मंगलवार रात 10.13 बजे यातायात मंजूरी दे दी गई।

अधिकारी ने कहा, हालांकि, यही समस्या मंगलवार रात को 2.59 बजे अधिक तीव्रता के साथ दोबारा सामने आई। इस कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और कोंकण रेलवे रूट पर जा रही ट्रेनों के मार्ग को भी बदल दिया गया।

