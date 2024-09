मुंबई पुलिस की शर्मनाक हरकत! शख्स को फंसाने के लिए खुद जेब में रखा ड्रग्स, 4 जवान निलंबित

Mumbai Police: महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस के जवानों की एक शर्मनाक करतूत देखने को मिली जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा। यह वीडियो मुंबई पुलिस के अधिकारियों की है जिनकी हरकत ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल, एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है जिसमें मुंबई पुलिस के कुछ जवान नजर आ रहे हैं।

जहां कलिना में एक व्यक्ति की जांच के दौरान कथित तौर उसके जेब में ड्रग्स रखते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पुलिस अधिकारी कलिना में एक पशु फार्म में गए और फार्म के एक कर्मचारी की जांच की।

जांच के दौरान, एक अधिकारी को कथित तौर पर 20 ग्राम मेफेड्रोन रखने के आरोप में हिरासत में लेने से पहले व्यक्ति की जेब में कोई वस्तु डालते हुए देखा गया। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। वहीं, इस वारदात में शामिल चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

जोन-9 के पुलिस उपायुक्त राज तिलक रौशन ने कहा कि वायरल वीडियो के सिलसिले में खार पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी और तीन कांस्टेबल सहित चार पुलिस अधिकारियों को 31 अगस्त को निलंबित कर दिया गया था और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

Mumbai, Maharashtra | On action against 4 policemen based on viral video, DCP zone 9 Raj Tilak Roushan says, "We received the viral video and started an investigation. We found four people in the video from Khar police station. They are officers and constables. As per the video,… pic.twitter.com/93ZozgxsgN