VIDEO: पाकिस्तानी सांसद ने नेशनल असेंबली में पीएम शहबाज शरीफ को 'बुज़दिल' कहा

इस्लामाबाद: शुक्रवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गरमागरम सत्र ने नाटकीय मोड़ ले लिया, जब एक नाराज़ सांसद ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ पर तीखा हमला किया और उन्हें “बुज़दिल” (कायर) कहा, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं है। सांसद की यह तीखी टिप्पणी हाल ही में पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय हमलों के बाद आंतरिक असंतोष और सैन्य असफलताओं की लहर के बीच आई है।

अपने गुस्से में सांसद ने एक महत्वपूर्ण समय के दौरान नेतृत्व की निष्क्रियता की आलोचना करते हुए कहा, "जब एक लश्कर का सरदार शेर हो और उसके लश्कर में गीदड़ हों तो वे शेरों की तरह लड़ते हैं। लेकिन अगर शेरों के लश्कर का सरदार गीदड़ हो तो वह युद्ध नहीं लड़ सकते। वो जंगें हार जाते हैं। इस वक्त बॉर्डर पर खड़ा फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि जो हमारा लीडर है वो दिलेरी के साथ सियासी मुकाबला करेगा। लेकिन जब आपका बजीर-ए-आलम, जब आपका लीडर बुजदिल हो वो मोदी का नाम भी न ले सके। तो हम उनसे सेना को प्रेरित करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इंडिया के ऊपर उनकी एक भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई।"

उनकी टिप्पणियों ने पूरे सदन में खलबली मचा दी, जो सैन्य और नागरिक नेतृत्व की चुप्पी और असहायता को लेकर पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में बढ़ती निराशा को दर्शाता है।

