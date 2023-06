ईद से पहले परिवार द्वारा बकरियां लाने पर मुंबई हाउसिंग सोसायटी में हंगामा, पुलिस ने मामला किया दर्ज

Highlights मुंबई की एक सोसायटी में बकरी लाने पर विवाद बकरीद के मौके पर परिवार सोसायटी में लाया दो बकरी अन्य सोसायटी निवासियों ने किया विरोध

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले परिवार द्वारा ईद-उल-अधहा/बकरीद से पहले घर में दो बकरियां लाने पर विवाद हो गया।

बताया जा रहा है कि सोसायटी में रहने वाले लोग इसका विरोध करने लगे जिसके बाद देखते ही देखते मामला बढ़ गया। जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार की जब एक परिवार दो बकरियों को सोसायटी के भीतर ले आया। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और बुधवार को शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने बुधवार को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरों को सोसायटी के अंदर लाया जा रहा है।

गौरतलब है कि यह घटना मीरा रोड पर जेपी नॉर्थ के विनय नगर सोसायटी में सोमवार रात को हुई। घटना के बाद मंगलवार को जब सदस्य विरोध करने के लिए सोसायटी के बाहर आए तो पुलिस वहां पहुंची।

Mumbai | "Our society had passed a rule that no livestock would be allowed inside the society, but they (some residents of the society) violated it and brought two goats inside. We are opposing it and will not allow it," says a resident of the society



