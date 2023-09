महाराष्ट्र के नागपुर शहर में बाढ़ के हालात, बचाव के लिए सेना उतरी, 180 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

Highlights महाराष्ट्र के नागपुर शहर के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त मदद के लिए सेना की टीम भी उतरी

नागपुर: भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नागपुर शहर के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की मदद से शहर में लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। अब तक सुनने और बोलने में अक्षम 40 छात्रों सहित 180 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है।

भारतीय सेना की एक टीम भी जलमग्न अंबाझरी इलाके में बचाव अभियान में लगी हुई है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने कहा है कि सेना की दो इकाई अंबाझरी इलाके में पहुंच चुकी हैं। यहां एक झील उफान पर है। शहर में शुक्रवार आधी रात से मूसलाधार बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने बताया कि नागपुर हवाई अड्डे पर सुबह साढ़े पांच बजे तक 106 मिमी बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश की वजह से कई सड़कें और आवासीय इलाके जलमग्न हो गये, जिसकी वजह से प्रशासन ने एहतियातन स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है।

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: Rescue operations underway by the Indian Army in the waterlogged Ambajhari area.



A personnel from the Indian Army engaged in the rescue operation says, "When we got the message in the morning, the water was at shoulder level. The people were… pic.twitter.com/6OMQxtpeGA