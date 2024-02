बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना नेताओं को गोली मारने की बात स्वीकार की, कोई अफसोस नहीं जताया

Highlights बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना नेताओं पर चलाई गोली घटना कथित तौर पर हिललाइन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय जगताप की मौजूदगी में हुई शिवसेना नेता राहुल पाटिल और पूर्व नगरसेवक महेश गायकवाड़ को लगी गोली

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर से शुक्रवार, 2 जनवरी की रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना नेता राहुल पाटिल और पूर्व नगरसेवक महेश गायकवाड़ को एक पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मार दी। यह घटना सेना नेताओं और भाजपा विधायक के बीच तीखी बहस के बाद हुई। इस घटना में महेश गायकवाड़ गंभीर रूप से घायल हो गए और पाटिल को भी गोली लगी। दोनों का इलाज ठाणे के ज्यूपिटर अस्पताल में किया जा रहा है।

VIDEO | Shiv Sena's Kalyan City President Mahesh Gaikwad was shot at in Ulhasnagar. More details are awaited. pic.twitter.com/wp43OmdDgG