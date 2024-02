Ashok Chavan Resignation: 'इस्तीफे' के बाद डिप्टी-सीएम देवेन्द्र फडणवीस का दावा- 'कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, आगे-आगे देखिए होता है क्या'

Highlights पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा मौजूदा उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा, आगे-आगे देखिए क्या-क्या होता है सूत्रों की मानें तो चव्हाण भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं

Ashok Chavan quits Congress: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की मानें तो सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक बात सामने निकलर के आ रही है कि अशोक चव्हाण जल्द भाजपा के साथ जा सकते हैं।

Former Maharashtra CM and Congress leader Ashok Chavan resigns from Congress. pic.twitter.com/bVUbMvx4IA