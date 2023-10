Madhya Pradesh Election 2023: कमलनाथ 'चुनावी हिंदू' हैं, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा- कांग्रेस ने पीएफआई का किया समर्थन, देखें वीडियो

Highlights कन्या पूजन को लेकर दिग्विजय सिंह ने जिस तरह के भाव व्यक्त किए हैं। कांग्रेस के पूरे चरित्र को उजागर करते हैं। कांग्रेस सदैव गरीब कल्याण के खिलाफ रही है।

Madhya Pradesh Election 2023: भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जलशक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने जबलपुर में कांग्रेस पर हमला बोला। मंत्री ने कहा कि कमलनाथ 'चुनावी हिंदू' हैं, जब उनकी (पार्टी के) नेता पीएफआई के समर्थन में बोलते हैं तो वह (कमलनाथ) कुछ नहीं बोलते, वह नहीं बन पाएंगे इस जीवन में हिंदू।

#WATCH | Jabalpur: Union Minister Prahlad Patel says, "Kamal Nath 'chunavi Hindu' hai... When his (party) leaders speak in support of PFI, he (Kamal Nath) does not say anything... He will not be able to become Hindu in this life..." pic.twitter.com/DaJRprrUNi