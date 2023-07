भेड़ाघाट में नर्मदा नदी में फंसे चार युवक, रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, सुरक्षित निकाल गए...देखें वीडियो

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगातार हो रही 2 दिन की बारिश के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इस दौरान रविवार शाम को भेड़ाघाट स्थित गोपालपुर के चार युवक नदी के बीचों-बीच फंस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार इन्हें सोमवार सुबह बाहर निकाल लिया गया।

युवकों की फंसे होने की सूचना रविवार शाम 5:30 बजे करीब पुलिस के पास पहुंची थी। पुलिस टीम ने युवकों को बचाने के लिए नाव भेजी लेकिन नाव वहां तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद रात करीब 9:00 बजे तक पुलिस व एनडीआरएफ की टीम युवकों को निकालने का प्रयास करती रही। रात 10:00 सेना की मदद से युवकों के पास लाइफ जैकेट भेजी गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे चार युवक नदी के बीच एक टापू पर गये और वहां बैठकर मछली पकड़ रहे थे। शाम 5:30 नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ने लगा। नदी का बहाव तेज होता देख उन्होंने मदद की गुहार लगाई और चिल्लाना शुरू किया।

इस दौरान वहां से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर युवकों पर पड़ी है और उन्होंने इसकी सूचना भेड़ाघाट पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय नाविकों को बुलाकर नाव के सहारे उन्हें निकालने का प्रयास शुरू किया लेकिन तेज बहाव होने के कारण नाव वहां तक नहीं पहुंची।

इस बीच अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू मे परेशानी होने पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया घटना की जानकारी लगने पर देर रात मौके पर कलेक्टर सौरव कुमार सुमन व एसपी टी के विद्यार्थी भी पहुंच गए थे।

#WATCH | Madhya Pradesh | The four people who were stranded in the Narmada River near Gopalpur Village in Jabalpur yesterday, have now been safely rescued by NDRF team. pic.twitter.com/kQM7KYnQNZ