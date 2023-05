यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, योगी आदित्यनाथ सरकार ने डीए और डीआर में किया 4 प्रतिशत का इजाफा

By विनीत कुमार | Published: May 17, 2023 09:45 AM

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने डीए और डीआर में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा मंगलवार रात की।

यूपी सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगिया का डीए और डीआर बढ़ा (फाइल फोटो)