Year Ender 2025: पहलगाम अटैक से लेकर एयर इंडिया क्रैश तक..., इस साल इन 5 घटनाओं ने खींचा लोगों का ध्यान

Year Ender 2025: दिसंबर का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में 2025 खत्म होकर नया साल आ जाएगा। मगर 2025 देश दुनिया के लिए एक ऐसा साल रहा जिसने हम सभी के ऊपर एक गहरा प्रभाव डाला है। जो कुंभ मेले की पवित्र भूमि से लेकर बेंगलुरु की खुशहाल सड़कों तक फैला हुआ है। हर महीना एक नया ज़ख्म लेकर आता लग रहा था। इस नई और अप्रत्याशित आपदा ने हमारे लचीलेपन की सीमाओं की परीक्षा ली।

1- कुंभ मेला भगदड़

प्रयागराज में महाकुंभ मेला एक ऐसा आध्यात्मिक नज़ारा है जैसा कोई और नहीं। 29 जनवरी को, मौनी अमावस्या के दिन, गंगा के किनारे लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। लाखों श्रद्धालु ठंडी, सुबह से पहले की धुंध में ब्रह्मा बेला का धैर्यपूर्वक इंतज़ार कर रहे थे, जो पवित्र स्नान करने का सबसे पवित्र क्षण था।

लेकिन 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों के भारी दबाव ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को टूटने की कगार पर ला दिया। प्रसिद्ध संगम घाट पर, जहाँ नदियाँ मिलती हैं, एक संकरा रास्ता खतरनाक रूप से भीड़भाड़ वाला हो गया। जैसे ही शुभ मुहूर्त नज़दीक आया, भीड़ के पीछे से एक ज़ोरदार धक्का लगा जिससे एक विनाशकारी डोमिनो इफ़ेक्ट हुआ। आगे खड़े लोग आगे धकेल दिए गए, उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गए, और पीछे से आ रही इंसानों की बेकाबू लहर ने उन्हें कुचल दिया। कभी पवित्र मंत्रों और प्रार्थनाओं से भरी हवा में, आतंक की चीखें गूँज उठीं, और चप्पलों के ढेर ने 37 लोगों की दुखद मौत और 60 अन्य लोगों के घायल होने की कहानी बताई, जो विश्वास टूटने के एक पल में हुआ।

2- दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़

कुंभ का आतंक प्रयागराज तक ही सीमित नहीं रहा। दो हफ़्ते बाद, 15 फरवरी को, इसकी दुखद गूँज सैकड़ों किलोमीटर दूर महसूस की गई। दिल्ली रेलवे स्टेशन गतिविधि का एक प्रेशर कुकर था, जो मेले में जा रहे तीर्थयात्रियों से खचाखच भरा था। आखिरी समय में प्लेटफ़ॉर्म बदलने से हज़ारों लोग एक भीड़भाड़ वाले फुटब्रिज पर दौड़ पड़े। इस आपाधापी में, पुल एक जाल बन गया। 18 लोग, जिनमें 14 महिलाएँ और तीन बच्चे शामिल थे, कुचलकर मर गए, उनकी भक्ति की यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई।

उसी दिन, कुंभ जा रहे दस तीर्थयात्रियों के एक और समूह का भी दुखद अंत हुआ। वे प्रयागराज के पास एक हाईवे पर SUV में एक साथ यात्रा कर रहे थे, उनकी गाड़ी उम्मीद और उत्साह से भरी हुई थी। एक भयानक पल में, उनकी SUV की एक बस से आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर बहुत ज़बरदस्त थी, और सभी दस यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, स्टील और कांच की एक क्रूर चमक में उनकी तीर्थयात्रा अधूरी रह गई।

3- पहलगाम हमला

कश्मीर की पहलगाम घाटी, जो अपनी लुभावनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, 22 अप्रैल को एक निर्मम आतंकी घटना का गवाह बनी। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर घात लगाकर हमला किया। हमलावरों ने गोली चलाने से पहले पर्यटकों को अपनी धार्मिक पहचान बताने के लिए मजबूर किया। उन्होंने समूह में हिंदू पर्यटकों को जानबूझकर निशाना बनाया, लेकिन उनकी हिंसा अंधाधुंध थी। इस भयानक हमले में कुल 26 लोगों की जान चली गई, यह सिर्फ़ एक समुदाय पर हमला नहीं था, बल्कि शांति के विचार पर ही हमला था। इसके जवाब में, भारत ने "ऑपरेशन सिंदूर" शुरू किया, जो एक तेज़ और ज़ोरदार सैन्य अभियान था जिसने सीमा पार नौ आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया, जिससे भारत और पाकिस्तान एक खतरनाक संघर्ष के कगार पर आ गए।

4- एयर इंडिया विमान दुर्घटना

साल का अब तक का सबसे दिल दहला देने वाला झटका 12 जून को लगा। एयर इंडिया फ्लाइट 242 अहमदाबाद में उतरने वाली थी, जिसमें 242 लोग सवार थे - छुट्टियों से लौट रहे परिवार, छात्र और बिज़नेस यात्री। दोपहर लगभग 1:38 बजे, कुछ बहुत गलत हो गया। विमान से संपर्क टूट गया और वह शहर के बाहरी इलाके में एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन में सवार 242 लोगों में से सिर्फ़ एक चमत्कारिक रूप से बच पाया। यह दुख यहीं खत्म नहीं हुआ; इस हादसे में ज़मीन पर भी 33 लोगों की जान चली गई, जिनके घर गिरते हुए विमान के सीधे रास्ते में थे, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 275 हो गई। इस घटना से पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई और इसे भारतीय इतिहास की सबसे बुरी विमान दुर्घटनाओं में से एक कहा जा रहा है, यह एक आखिरी, विनाशकारी घटना थी।

5- IPL सेलिब्रेशन भगदड़

4 जून को, बेंगलुरु शहर खुशी से झूम रहा था। स्थानीय क्रिकेट टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), ने अभी-अभी अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती थी, और शहर जश्न मनाने के लिए तैयार था। टीम के लाल और सुनहरे रंगों में सजे हज़ारों उत्साहित प्रशंसक, चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास सड़कों पर उतर आए, उम्मीद थी कि वे विजय परेड के दौरान अपने नायकों की एक झलक देख पाएंगे। लेकिन भीड़ की भारी संख्या, खराब मैनेजमेंट के साथ मिलकर, एक जानलेवा स्थिति बन गई। जैसे ही प्रशंसक टीम बस के करीब जाने के लिए आगे बढ़े, बैरिकेड दबाव में झुक गए और गिर गए। लोग गैप में गिर गए और तुरंत पीछे से आ रही भीड़ के दबाव में दब गए। जश्न की खुशी की आवाज़ों में दुखद रूप से मदद के लिए पहली चीखें दब गईं। कुछ ही पलों में, खुशी का माहौल एक बुरे सपने में बदल गया, जिसमें 11 प्रशंसकों की मौत हो गई और 47 घायल हो गए।

