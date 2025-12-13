Year Ender 2025: उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे भारत में भगदड़ में गई कई जानें, सबसे दुखद हादसों से भरा ये साल; जानें
By अंजली चौहान | Updated: December 13, 2025 13:25 IST2025-12-13T13:25:05+5:302025-12-13T13:25:59+5:30
Year Ender 2025: नवंबर में आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 25,000 से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ने पर भगदड़ मच गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
Year Ender 2025: पूरे देश में इस साल सबसे ज्यादा भगदड़ की घटनाएं घटित हुई। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक साल 2025 के महीनों में भगदड़ में हजारों लोगों ने अपनी जानें गवां दी। जिसमें कई धार्मिक सभाएं, त्योहार और सार्वजनिक कार्यक्रम दुखद बन गए। भीड़भाड़ वाले मंदिर के गलियारों से लेकर राजनीतिक रैलियों तक, भीड़भाड़ वाली जगहें बार-बार घबराहट और अराजकता का केंद्र बनीं, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ।
आइए आपको बताते हैं इस साल की सबसे बड़ी भगदड़ घटनाएं
1- महा कुंभ मेला भगदड़
29 जनवरी को प्रयागराज में संगम पर मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के दौरान लगभग 30 लोगों की मौत हो गई। 60 से ज़्यादा अन्य घायल हो गए क्योंकि अत्यधिक भीड़, टूटे हुए बैरियर, भीड़भाड़ और VIP आवाजाही के कारण लाखों श्रद्धालुओं में घबराहट फैल गई। पीड़ितों में से कई महिलाएं और बच्चे थे।
2- तिरुपति भगदड़, आंध्र प्रदेश
8 जनवरी को, तिरुपति में वैकुंठ द्वार सर्वदर्शनम के लिए टोकन बांटने के दौरान छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अत्यधिक भीड़ और अचानक गेट खुलने से घबराहट फैल गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे और नौकरियों की घोषणा की।
3- दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़
फरवरी में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 11 महिलाएं और पांच बच्चे शामिल थे।
महा कुंभ के लिए ट्रेनों में देरी के कारण प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर अत्यधिक भीड़ हो गई। पीड़ितों में बिहार, दिल्ली और हरियाणा के यात्री शामिल थे।
4- IPL ट्रॉफी परेड, बेंगलुरु
जून में चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली IPL ट्रॉफी परेड के दौरान कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 47 अन्य घायल हो गए। यह परेड के रास्ते में आखिरी समय में बदलाव और भारी भीड़ का सही अनुमान न लगा पाने के कारण हुआ।
5- गोवा मंदिर भगदड़, शिरगांव
मई में, गोवा के शिरगांव में श्री देवी लराई मंदिर में वार्षिक लराई देवी जात्रा के दौरान छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा घायल हो गए। हजारों श्रद्धालुओं में घबराहट फैल गई, जिससे अचानक भगदड़ मच गई और अराजकता का माहौल बन गया।
6- हरिद्वार मनसा देवी मंदिर भगदड़
जुलाई में, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कई अन्य घायल हो गए। अचानक भगदड़ मचने से घबराहट फैल गई, और अधिकारियों ने पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंचाया। करूर TVK रैली में भगदड़, तमिलनाडु
27 सितंबर को करूर में एक्टर-पॉलिटिशियन विजय की TVK रैली के दौरान कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। भीड़ उम्मीद से तीन गुना ज़्यादा, लगभग 10,000 लोगों की हो गई थी, और विजय के आने में देरी से घबराहट फैल गई।
जैसे ही लोग स्टेज के करीब जाने के लिए आगे बढ़े, अचानक भीड़ बढ़ने से कई लोग गिर गए और कुचले गए। सुप्रीम कोर्ट ने CBI के नेतृत्व में जांच का आदेश दिया, जबकि हाई कोर्ट ने इसे "एक बड़ी इंसानी गलती से हुई आपदा" बताया।
7- श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, आंध्र प्रदेश
नवंबर 2025 में एकादशी समारोह के दौरान श्री वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ में नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कमजोर रेलिंग और अस्थायी बैरिकेड श्रद्धालुओं की भीड़ के दबाव में गिर गए।
निजी तौर पर मैनेज किए जा रहे मंदिर के पास उचित परमिशन और भीड़ को कंट्रोल करने के उपाय नहीं थे, जिसके बाद राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय जांच हुई।