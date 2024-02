IND VS ENG: यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक, भदोही में जश्न

Highlights यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया है भदोही में जमकर जश्न मनाया गया है, पटाखे छोड़े गए लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी प्रकट की जायसवाल ने 290 गेंदों पर 209 रनों की शानदार पारी खेली

IND VS ENG: टीम इंडिया के स्टार ओपनर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया है। उनके शतक से परिवार में खुशी की लहर है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भदोही के रहने वाले यशस्वी जायसवाल के इस जश्न में उनके गांव के लोग भी शामिल हुए हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh | People burst crackers and distributed sweets in Bhadohi - the hometown of cricketer Yashasvi Jaiswal as he hit a double-century today in the second test match against England. pic.twitter.com/kwB68wxQcc — ANI (@ANI) February 3, 2024

भदोही में जमकर जश्न मनाया गया है। पटाखे छोड़े गए, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी प्रकट की। मालूम हो कि विशाखापट्टनम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। यशस्वी जायसवाल ने मैच के दूसे दिन लंच से पहले सटीक बल्लेबाजी करते हुए शानदार दोहरा शतक लगाया है।

.@ybj_19 delivers an outstanding double century in the 2nd Test against England, demonstrating extraordinary batting skills. His outstanding performance serves as proof of both his talent and resilience, leaving a substantial mark on the intense battle against England.#IndvsEng… pic.twitter.com/LTevhH9Coi — Jay Shah (@JayShah) February 3, 2024

जायसवाल के टेस्ट करियर का यह पहला दोहरा शतक है। उन्होंने पूरी पारी के दौरान दिखाया कि उनके अंदर लाल गेंद खेलने की गजब की प्रतिभा है।जायसवाल ने 290 गेंदों पर 209 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान 19 चौके और 7 छक्के भी जड़े। हालांकि, आखिरकार वह जेम्स एंडरसन की गेंद पर आउट हुए। लेकिन, जायसवाल के दोहरे शतक से पहली पारी में भारत ने एक विशाल स्कोर तक पहुंच गया है। भारत ने 112 ओवर में 396 रन बनाए।

Good player of spin, great footwork, fine defense, capable of shifting gears, only test that remains is against quality pace attack. In Yashasvi Jaiswal India have found an all- format opener. #INDvsENG ⁦@ybj_19⁩ pic.twitter.com/slkmF8qXBK — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 3, 2024

दूसरे दिन सिर्फ इतने रन बना पाए जायसवाल

भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में जहां एक एक करके भारतीय बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे थे। वहीं, एक छोड़ को मजबूती के साथ यशस्वी जायसवाल ने थामे रखे। पहले दिन जायसवाल ने 179 रन बनाए।

दर्शकों को लगा था कि दूसरे दिन भी इसी अंदाज में जायसवाल खेलेंगे। लेकिन, वह 209 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे दिन सिर्फ 30 रन बना पाए जायसवाल। हालांकि, दूसरे दिन के खेल में भी उन्होंने चौके और छक्के की लड़ी लगा दी।

