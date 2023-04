Wrestlers Protest: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की शिकायतों पर आज प्राथमिकी दर्ज करेंगे, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Highlights दिल्ली पुलिस का देश की शीर्ष अदालत में दिया गया यह बयान 7 महिला पहलवानों द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए जाने के बाद आया है वहीं धरना दे रहे पहलवानों ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना जीत की ओर पहला कदम बताया साथ ही कहा- हालांकि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, वह कमजोर प्राथमिकी दर्ज कर सकती है

Wrestlers Protest: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत पर आज प्राथमिकी दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस का देश की शीर्ष अदालत में दिया गया यह बयान 7 महिला पहलवानों द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए जाने के बाद आया है, जिसमें ब्रज भूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें कि ब्रज भूषण यूपी के कैसरगंज से भाजपा सांसद भी हैं।

सात महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को सांसद के खिलाफ 2012 से 2022 तक 10 साल की अवधि में यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए अलग-अलग पुलिस शिकायतें दर्ज कीं। नोटिस जारी करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आरोप "गंभीर" थे। वहीं धरना दे रहे पहलवानों ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना जीत की ओर पहला कदम, लेकिन विरोध जारी रहेगा। हालांकि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, वह कमजोर प्राथमिकी दर्ज कर सकती है।

Delhi police tells Supreme Court that it has decided to file an FIR over complaints by women wrestlers about alleged sexual harassment by Wrestling Federation of India President Brij Bhushan Sharan Singh. Says it will be filed today. @IndianExpress