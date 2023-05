दिल्ली: जंतर-मंतर पर पहलवानों के साथ किसानों का लगा जमावड़ा, राकेश टिकैत पहुंचे, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चीफ बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे कुछ पहलवानों का साथ देने रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी पहुंचे। राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ पहलवानों के धरना स्थल पर पहुंचे। दर्शन पाल और हनान मोल्लाह जैसे एसकेएम नेता भी जंतर मंतर पर प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं।

इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, 'उन्हें (प्रदर्शनकारी पहलवानों को) हमारा पूरा समर्थन है। हम आज (भविष्य की कार्रवाई के बारे में) आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे। गिरफ्तारी (बृज भूषण शरण सिंह की) होनी चाहिए।'

