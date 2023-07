यौन उत्पीड़न मामले में फंसे बृजभूषण शरण सिंह को मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत

Highlights बृजभूषण सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी है राउज एवेन्यू कोर्ट ने शर्तों के आधार पर दी जमानत पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में फंसे है भाजपा सांसद

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को 2 0 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

अदालत ने ये जमानत देते हुए उन पर कुछ शर्तें लागू की है जिसके अनुसार, वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

इससे पहले आज साम चार बजे तक के लिए कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे अब सुनाया गया है।

Rouse Avenue Court of Delhi grants regular bail to outgoing Wrestling Federation of India';s President Brij Bhushan Sharan Singh and the Federation's assistant secretary Vinod Tomar Singh in the sexual harassment case registered on the basis of complaints of several wrestlers.