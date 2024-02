क्या हिमाचल प्रदेश में गिर जाएगी कांग्रेस सरकार? भाजपा का दावा- राज्यसभा चुनाव के बाद सीएम सुक्खू ने खोया बहुमत, जानें नंबर

Highlights प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए मंगलवार को हुए मतदान से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया खबरों के मुताबिक, 8 से 9 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की जिससे अटकलें तेज हो गईं कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर जाएगी

शिमला: हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए मंगलवार, 27 फरवरी को हुए मतदान से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है। खबरों के मुताबिक, 8 से 9 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुमत खो दिया है।

हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है। सीट सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं होने के बावजूद, भाजपा ने हर्ष महाजन को मैदान में उतारा। क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने मंत्रियों हर्षवर्द्धन चौहान, जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर के अलावा मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को अपने विधायकों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी।

कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी किया, हालाँकि, रिपोर्टों में कहा गया है कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, इंद्र दत्त लखनपाल और देवेंद्र भुट्टो ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, केएल ठाकुर और होशियार सिंह ने भी कथित तौर पर भाजपा के हर्ष महाजन को वोट दिया।

मतदान के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हमने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया था। अगर व्हिप के बावजूद कोई नहीं आया है तो हम इस पर गौर करेंगे। जिस तरह से बीजेपी ने हमारे विधायकों को धमकाने की कोशिश की है, कांग्रेस उसकी निंदा करती है।" यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी, जयराम ठाकुर ने कहा, "बजट कल पेश किया जाएगा। हम कल बजट पर चर्चा करेंगे और फिर हम वहां की स्थिति देखेंगे। लेकिन मैं देख सकता हूं कि सरकार बहुमत खो चुकी है।"

