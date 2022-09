अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बताने वाले विकिपीडिया पेज पर केंद्र सरकार ले सकती है एक्शन

Highlights सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया लिखा- जानबूझकर किसी भी गलत सूचना को फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कहा- यह सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट की हमारी सरकार की अपेक्षाओं का उल्लंघन है

नई दिल्ली: टीम इंडिया के बायें हाथ के गेंदबाज अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी जोड़ने वाले संपादित विकिपीडिया पेज मामले को केंद्र ने सरकार ने गंभीरता से लिया है। सूत्रों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मामले पर ध्यान दिया है और वह इसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत में संचालित कोई भी मध्यस्थ इस प्रकार की गलत सूचना और उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों की अनुमति नहीं दे सकता है। यह सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट की हमारी सरकार की अपेक्षाओं का उल्लंघन है।

The Ministry of Electronics and Information Technology has taken note of the edited Wikipedia page linking cricketer Arshdeep Singh to Khalistan; MeitY is expected to initiate action on Wikipedia: Sources https://t.co/VkoKqfzh9c