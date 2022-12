'जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही', छपरा में शराब से हुई मौतों पर बोले सीएम नीतीश कुमार

Highlights नीतीश कुमार ने कहा, लोगो को सचेत रहना चाहिए, जो शराब पीएगा वो मरेगा छपरा जहरीली शराब त्रासदी पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार छपरा जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब से 38 लोगों की मौत हो गई है

पटना: राज्य में शराब से होने वाली मौतों को लेकर बिहार विधानसभा में विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विवादित बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि जो शराब पीते हैं वे मर जाएंगे। दरअसल, छपरा जहरीली शराब त्रासदी पर मीडिया को संबोधित करते हुए, नीतीश कुमार ने कहा, "लोगो को सचेत रहना चाहिए, जो शराब पीएगा वो तो मरेगा ही। लोगों को सावधान रहना चाहिए]।"

बता दें कि छपरा जिले के अलग-अलग गांवों में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई है और और लोगों के मरने की आशंका है। अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा बिहार में शराब की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख ने शराब से होने वाली मौतों के पिछले उदाहरणों को याद करते हुए कहा, "पिछली बार, जब लोग नकली शराब के कारण मर गए थे, तो किसी ने कहा था कि उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगर कोई शराब पीता है, तो वह मर जाएगा। एक उदाहरण हमारे सामने है।"

एक दिन पहले, नीतीश कुमार विधानसभा में नाराज हो गए थे क्योंकि भाजपा विधायकों ने छपरा जहरीली त्रासदी पर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने विपक्ष पर चिल्लाते हुए कहा था, क्या हो गया, जहरीली शराब, हल कर रहे हो तुम लोग। शराबी हो गए हो तुम।

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar loses his temper in State Assembly as LoP Vijay Kumar Sinha questions the state govt's liquor ban in wake of deaths that happened due to spurious liquor in Chapra. pic.twitter.com/QE4MklfDC6