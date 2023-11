Fathima Beevi: सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति फातिमा बीवी का निधन

Highlights पथानामथिट्टा के कैथोलिकेट हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। 14 नवंबर, 1950 को एक वकील के रूप में नामांकित हुईं। 1950 में केरल की निचली न्यायपालिका में अपना करियर शुरू किया।

Fathima Beevi: भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी का आज 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबे और सुशोभित करियर में (दिवंगत) न्यायमूर्ति बीवी ने महिलाओं के लिए एक आदर्श और आइकन के रूप में काम किया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होकर राजनीतिक क्षेत्र पर भी अपनी छाप छोड़ी। केरल के पंडालम की रहने वाली जस्टिस बीवी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने से पहले, पथानामथिट्टा के कैथोलिकेट हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की।

उन्होंने सरकारी लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की और 14 नवंबर, 1950 को एक वकील के रूप में नामांकित हुईं। उन्होंने 1950 में केरल की निचली न्यायपालिका में अपना करियर शुरू किया, और जल्द ही केरल में मुंसिफ के रूप में काम करते हुए रैंक तक पहुंच गईं।

