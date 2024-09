Who is Mukesh Ahlawat: कौन हैं मुकेश अहलावत?, 2020 में पहली बार बने विधायक, आतिशी कैबिनेट में हो रहे शामिल!

Highlights Who is Mukesh Ahlawat: मुकेश अहलावत 48,042 वोटों से चुनाव जीता था। Who is Mukesh Ahlawat: अनुसूचित जाति के कल्याण के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की जगह लेंगे। Who is Mukesh Ahlawat: आप के टिकट पर सुल्तानपुर माजरा से चुनाव लड़ा था।

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मुकेश अहलावत शनिवार को दिल्ली की मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे। दलित विधायक दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली के चार अन्य मंत्री कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और इमरान हुसैन कैबिनेट पद की शपथ लेंगे। अहलावत ने पहली बार 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप के टिकट पर सुल्तानपुर माजरा से चुनाव लड़ा था। उन्होंने 48,042 वोटों से चुनाव जीता। अनुसूचित जाति के कल्याण के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की जगह लेंगे।

दिल्ली उत्तर पश्चिम क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण दलित चेहरे अहलावत को दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद के इस्तीफे से बनी रिक्ति को भरा जाएगा। आनंद ने आप के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफा दे दिया था और अप्रैल में पार्टी छोड़ दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार के तौर पर अहलावत का नाम चर्चा में था।

हालांकि चुनावी गठबंधन के चलते ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित सात सदस्य हो सकते हैं। सातवें सदस्य के नाम की घोषणा होना अभी बाकी है। आतिशी और उनकी मंत्रिपरिषद शनिवार को शपथ लेगी। 26-27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान शपथ दिलाई जाएगी।

48 वर्षीय दलित नेता को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। उन्हें समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद के इस्तीफा दिए जाने के बाद से खाली हुए पद पर लिया गया है। आनंद ने अप्रैल में केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी (आप) से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद वह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे।

अहलावत वर्तमान में पार्टी की राजस्थान इकाई के सह-प्रभारी हैं। उन्होंने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा के राम चंद्र चावड़िया को 48,042 मतों के अंतर से हराकर सुल्तानपुर माजरा निर्वाचन क्षेत्र में आप को जीत दिलाई थी। अहलावत खुद को पेशे से एक व्यवसायी बताते हैं।

उनका जन्म नौ नवंबर 1975 को हुआ था और उन्होंने 1994 में रवींद्र पब्लिक स्कूल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। आप में शामिल होने से पहले उन्होंने 2013 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह कांग्रेस के जय किशन से हार गए थे।

सुल्तानपुर माजरा एक उपनगरीय विधानसभा सीट है, जो उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आतिशी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य 21 सितंबर को पद की शपथ लेने वाले हैं। हालांकि अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने के कारण उनका कार्यकाल छोटा होगा।

Web Title: Who is Mukesh Ahlawat new face in Atishi cabinet became MLA for first time in 2020 joining aap delhi cabinet!