राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनीं खुशबू सुंदर, जानिए उनके बारे में सबकुछ

Highlights खुशबू सुंदर बनी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य साल 2020 में खुशबू ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था खुशबू सुंदर साउथ की मशहूर एक्ट्रेस हैं

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी नेता और अभिनेत्री खुशबू सुंदर को आज सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। खुशबू सुंदर के अलावा ममता कुमारी और डेलिना खोंगडुप को भी राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।

बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की सदस्य खुशबू सुंदर ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी। बीजेपी नेता खुशबू ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए सदस्य बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, "मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद देती हूं, मैं नारी शक्ति की रक्षा, संरक्षण और पोषण के लिए कड़ी मेहनत करूंगी।"

I thank our H'ble PM @narendramodi ji and the government of India for entrusting me with such a huge responsibility. I shall strive hard to protect, preserve & nourish Nari Shakthi which is growing leaps & bounds under your leadership. Looking forward eagerly. #JaiHind@NCWIndiapic.twitter.com/Tm5GTJPEDe