'जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं 'शक्ति' को नष्ट करना चाहता हूं, उनके लिए ऐसे भाषण कौन लिखता है?', कंगना रनौत ने पूछा

शिमला: बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने राहुल गांधी के 'शक्ति' पर दिए गए बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि इस तरह के उनके भाषण कौन लिखता है? कंगना रनौत ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि वह 'शक्ति' को नष्ट करना चाहते हैं। उनके लिए ऐसे भाषण कौन लिखता है? वे इस तरह के बातें हिन्दू राष्ट्र में कैसे बोल सकते हैं। ये बहुत ही दिल दुखाने वाली बातें हैं। अभिनेत्री ने आगे कहा कि मैं चाहती हूं कि मंडी के लोग उन लोगों को जवाब दें जिन्होंने, महिलाओं के बारे में अभद्र बातें की हैं और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे, उनको यहां से करारा जवाब मिलेगा। भारत की जनता ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है, लेकिन एक उम्मीदवार के रूप में मंडी के जनता के हाथों में मेरी इज्जत है।

#WATCH | Himachal Pradesh: BJP candidate from Mandi Lok Sabha seat, actor Kangana Ranaut says, "...Rahul Gandhi says he wants to destroy 'Shakti'. Who writes such speeches for him?...I want the people of Mandi to give an answer to those who have spoken indecently about… pic.twitter.com/5EhWgm1SVR