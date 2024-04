महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वकील जय अनंत ने वापस लिया

Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने वाले वकील जय अनंत देहाद्राई ने केस वापस ले लिया है। लाइव लॉ की मानें तो उन्होंने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अपना केस वापस ले लिया।

देहाद्राई ने शुरू में यह मुकदमा मोइत्रा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके खिलाफ दिए गए मानहानि से जुड़े बयानों के जवाब में दायर किया था। कथित तौर पर बयानों में देहाद्राई के पेशेवर और व्यक्तिगत आचरण के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां शामिल थीं।

Advocate Jai Anant Dehadrai withdraws from Delhi High Court his defamation suit against TMC leader Mahua Moitra.



Dehadrai had sued Moitra for allegedly making defamatory statements against him on social media as well as print and electronic media.#Defamation#DelhiHighCourtpic.twitter.com/OiBPyxCYhk