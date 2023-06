'ऊर्जा से आध्यात्मिकता की ओर', जानिए एलन मस्क से मुलाकात पर पीएम मोदी ने क्या कहा

Highlights मुलाकात के बाद मस्क ने ट्वीट कर कहा कि दोबारा मिलना सम्मान की बात थी। मस्क को जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि आज एलन मस्क से मुलाकात शानदार रही! पीएम मोदी ने कहा कि हमने ऊर्जा से लेकर आध्यात्मिकता तक के मुद्दों पर बहुआयामी बातचीत की।

न्यूयॉर्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने ऊर्जा से लेकर आध्यात्मिकता तक के मुद्दों पर टेस्ला के मुख्य कार्यकारी एलन मस्क के साथ बहुआयामी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने मस्क और विभिन्न क्षेत्रों के कई विचारकों से मुलाकात की, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्री, कलाकार, वैज्ञानिक, विद्वान, उद्यमी, शिक्षाविद और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे।

It was an honor to meet again

मुलाकात के बाद मस्क ने ट्वीट किया, "दोबारा मिलना सम्मान की बात थी।" मस्क को जवाब देते हुए मोदी ने कहा, "आज एलन मस्क से मुलाकात शानदार रही! हमने ऊर्जा से लेकर आध्यात्मिकता तक के मुद्दों पर बहुआयामी बातचीत की।" पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मस्क ने संवाददाताओं से कहा कि टेस्ला इंक के जल्द से जल्द भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने की संभावना है।

Great meeting you today @elonmusk! We had multifaceted conversations on issues ranging from energy to spirituality. https://t.co/r0mzwNbTyNpic.twitter.com/IVwOy5SlMV