बंगाल शिक्षा घोटाला: सीएम ममता ने लिया एक्शन, पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाया गया

Highlights प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में गत शनिवार को गिरफ्तार किया था। शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के आरोपों की जांच कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी पर एक्शन लिया है। गिरफ्तार मंत्री चटर्जी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटाया गया है। सरकार ने कहा कि बंगाल SSC भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी 28 जुलाई से अपने विभागों के प्रभारी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से मुक्त किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बर्खास्त किए गए मंत्री पार्थ चटर्जी के उद्योग और अन्य विभागों को अपने पास रखा है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की पार्थ चटर्जी को निष्कासित करने की मांग के बीच बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए।

