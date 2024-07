अनंत-राधिका की शादी में शामिल होंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता, शामिल होने की बताई ये वजह

Highlights ममता बनर्जी ने गुरुवार को पुष्टि की कि वह 12 जुलाई को मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होंगी कहा- परिवार के सभी सदस्य मुझसे बार-बार शादी में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूं बंगाल सीएम ने यह भी कहा कि वह मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगी

कोलकाता: अटकलों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पुष्टि की कि वह 12 जुलाई को मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होंगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ममता ने कहा कि भले ही वह शादी में न जातीं, लेकिन अंबानी परिवार उनसे लगातार शादी के समारोहों में आने का अनुरोध कर रहा था।

कोलकाता एयरपोर्ट के टर्मिनल पर समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए ममता ने कहा, "मैं भले ही (अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने) न जाती, लेकिन नीता जी से लेकर मुकेश जी तक परिवार के सभी सदस्य मुझसे बार-बार शादी में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूं।"

ममता ने यह भी कहा कि वह मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगी और 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले संसद के बजट सत्र के दौरान भाजपा और उसकी नीतियों का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की भूमिका और अधिक प्रभावी तरीके से प्रयास करने पर चर्चा करेंगी।

रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री 13 जुलाई को कोलकाता लौट आएंगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शादी के लिए मुंबई में होंगे या नहीं; लेकिन पीएम मोदी के मौजूद रहने की संभावना है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे, उसके बाद 13 और 14 जुलाई को दो कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के साथ-साथ मेगा बॉलीवुड सुपरस्टार के भी शामिल होने की उम्मीद है।

इससे पहले मंगलवार को अंबानी परिवार ने मुंबई में अपने प्रतिष्ठित निवास एंटीलिया में एक शानदार 'हल्दी' समारोह का आयोजन किया। इस भव्य समारोह में परिवार के करीबी सदस्य और बॉलीवुड की हस्तियां शामिल हुईं। मेहमानों में अनंत के चाचा और जाने-माने व्यवसायी अनिल अंबानी भी शामिल थे, उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व अभिनेत्री टीना अंबानी भी थीं।

VIDEO | "I might not have gone (to attend Anant Ambani and Radhika Merchant's wedding) but all of the family members from Nita ji to Mukesh ji everyone is requesting me to attend the wedding again and again, that is why I am going. I will also meet (NCP president) Sharad (Pawar)… pic.twitter.com/qxaVaWatQ2