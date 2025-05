India-Pakistan Ceasefire: PM मोदी के आवास पर हो रही उच्च स्तरीय बैठक, एनएसए डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद

India-Pakistan Ceasefire: पाकिस्तान के साथ सीजफायर समझौते पर सहमति के एक दिन बाद यानि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम आवास में यह मीटिंग हो रही है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं।

यह बैठक कई मायनों में अहम है। जहां शनिवार को पाकिस्तान और भारत में सीजफायर पर सहमति बनी लेकिन रात के समय खबरें आई की पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन किया गया। हालांकि, आज सुबह जम्मू और सीमावर्ती राज्यों में हालात सामान्य है।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi chairs a meeting at 7, LKM. Defence Minister Rajnath Singh, EAM Dr S Jaishankar, NSA Ajit Doval, CDS, Chiefs of all three services present. pic.twitter.com/amcU1Cjmbu