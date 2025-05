India-Pakistan Tensions: सीजफायर के समर्थन में आया चीन, NSA डोभाल से की ये अपील

India-Pakistan Tensions: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल से बात की और उम्मीद जताई कि भारत एवं पाकिस्तान टकराव की इस स्थिति का बातचीत के जरिए समाधान निकालेंगे और स्थायी युद्धविराम की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिंहुआ’ ने बताया कि बातचीत के दौरान डोभाल ने वांग से कहा कि युद्ध का विकल्प भारत ने नहीं चुना लेकिन पहलगाम हमले के बाद उसे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत थी। वांग ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है। इस हमले के बाद से ही भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है।

Chinese Foreign Minister Wang Yi held talks with Indian National Security Advisor Ajit Doval:

🔷 China condemns the terrorist attacks in Pahalgam area and opposes all forms of terrorism.

🔷 China supports and expects India and Pakistan to achieve a comprehensive and lasting… pic.twitter.com/BuPRCLyCf9