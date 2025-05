India-Pakistan: ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर समाधान से भड़की कांग्रेस, कहा- "यह बाइबिल में नहीं लिखा..."

India-Pakistan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई। ट्रंप ने दोनों देशों का समर्थन करते हुए, संघर्ष विराम की तारीफ है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की जिसके बाद कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार को कहा कि यह मुद्दा "बाइबिल में वर्णित 100 साल पुराना संघर्ष" नहीं है, बल्कि यह केवल 78 साल पहले शुरू हुआ था।

एक्स पर एक पोस्ट में, तिवारी ने कहा, "अमेरिकी प्रतिष्ठान में किसी को अपने राष्ट्रपति @POTUS @realDonaldTrump को गंभीरता से शिक्षित करने की आवश्यकता है कि कश्मीर बाइबिल में वर्णित 1000 साल पुराना संघर्ष नहीं है। यह 22 अक्टूबर, 1947 को शुरू हुआ - 78 साल पहले जब पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के स्वतंत्र राज्य पर आक्रमण किया था, जिसे बाद में 26 अक्टूबर, 1947 को महाराजा हरि सिंह ने 'पूर्ण' रूप से भारत को सौंप दिया था, जिसमें अब तक पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्र शामिल हैं। इस सरल तथ्य को समझना कितना मुश्किल है?"

