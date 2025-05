India-Pakistan Tensions Updates: रात को पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने के बाद आज सुबह क्या है स्थिति, जानें श्रीनगर, राजौरी और अमृतसर का हाल

India-Pakistan Tensions Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौता होने के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की ओर से समझौते का उल्लंघन किया गया। शनिवार रात पाकिस्तान की ओर से हमला किए जाने के बाद भारतीय सेना ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बीच, रविवार सुबह बॉर्डर के इलाकों में शांति नजर आई। रविवार सुबह जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, श्रीनगर, अखनूर, राजौरी और पुंछ में स्थिति सामान्य है।

#WATCH | J&K | Situation seems normal this morning in Samba. No drones, firing, or shelling were reported overnight. pic.twitter.com/QPOnrefFHw — ANI (@ANI) May 11, 2025

वहीं, अमृतसर में रात को ब्लैकआउट के बाद सुबह सुरक्षा कड़ी की गई। एसीपी एयरपोर्ट, अमृतसर, यादविंदर सिंह ने कहा, "स्थिति शांतिपूर्ण है...कुछ अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन पर्याप्त सुरक्षा है...अभी स्थिति शांतिपूर्ण है, ड्रोन की कोई गतिविधि नहीं है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए। मैं मीडिया से अपील करता हूं कि वे उनके पास आने वाली रिपोर्ट की पुष्टि करें और फिर उसे प्रदर्शित करें। लोगों द्वारा फैलाई जा रही झूठी अफ़वाहों की पुष्टि करना ज़रूरी है।"

#WATCH | ACP Airport, Amritsar, Yadwinder Singh says, "Situation is peaceful...Some rumours are being spread. But there is adequate security...It is peaceful now, there is no drone activity. People should not panic. I appeal to the media to verify the reports coming to them and… https://t.co/Q9fendfcm9pic.twitter.com/naA0Rys9GI — ANI (@ANI) May 11, 2025

#WATCH | Punjab: Visuals from outside Sri Guru Ram Das Jee International Airport in Amritsar. Security remains in place. Devotees arriving to pay obeisance at Gurdwara Santsar ji, located inside the airport premises, are being turned away due to security reasons. pic.twitter.com/VQeURWuVJH — ANI (@ANI) May 11, 2025

अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था बरकरार है। हवाई अड्डे के परिसर में स्थित गुरुद्वारा संतसर जी में मत्था टेकने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा कारणों से वापस भेजा जा रहा है। अमृतसर के एक शख्स ने कहा, "यह एयरपोर्ट परिसर के अंदर बाबा गुरु नानक का गुरुद्वारा है। मैं पिछले 8 सालों से हर रविवार को यहां आता रहा हूं...यह अब बंद है, मैं वापस जा रहा हूं।"

#WATCH | Amritsar, Punjab: Dhyan Singh says, "We had come to the Gurdwara to pay obeisance. I go there every Sunday. But today, it is closed due to some security reasons. I had come to Gurdwara Santsar ji, it is inside the airport premises." pic.twitter.com/b5pFqvV2Kn — ANI (@ANI) May 11, 2025

वहीं, जम्मू में कई जिलों में सुबह सब कुछ सामान्य नजर रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा, "हमने आपकी सुविधा के लिए बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी है, लेकिन हम अभी भी रेड अलर्ट पर हैं। अब सायरन बजेगा, जो इस रेड अलर्ट को इंगित करेगा। कृपया अपने घर से बाहर न निकलें; घर के अंदर रहें और खिड़कियों से दूर रहें। जब हमें हरी झंडी मिलेगी तो हम आपको सूचित करेंगे। कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें और कृपया घबराएं नहीं।"

#WATCH | J&K | Visuals this morning in Kupwara. After days of heavy shelling by Pakistan, situation seems normal today. No drones, firing or shelling was reported overnight. pic.twitter.com/3S2s8WFiVQ — ANI (@ANI) May 11, 2025

इससे पहले, सुबह 4:39 बजे, जिला कलेक्टर ने निवासियों को लाइट बंद रखने और खिड़कियों, सड़कों, बालकनियों या छतों के पास जाने से बचने की सलाह दी थी।

#WATCH | J&K | A resident of Samba, Jitendra Singh, says, "Trust is a big thing, but we cannot trust Pakistan as we don't know when they would violate the ceasefire. They have done this earlier as well..." https://t.co/gtqYLkwTpEpic.twitter.com/rxXjNkJ36D — ANI (@ANI) May 11, 2025

दोनों देशों के बीच हुआ था सीजफायर

गौरतलब है कि भारत ने शनिवार को पाकिस्तान पर दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच उसी दिन पहले हुए संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारतीय बलों को नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर किसी भी तरह के संघर्ष विराम उल्लंघन का कड़ा जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

#WATCH | J&K | Situation seems normal in Jammu city. No drones, firing or shelling was reported during the night. pic.twitter.com/Hu4JSo1dQv — ANI (@ANI) May 11, 2025

मिस्री ने कहा, "आज शाम भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए एक समझौता हुआ। हालांकि, पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन किया है।" उन्होंने पुष्टि की कि भारतीय सेना पहले से ही नवीनतम सीमा पार हमले का जवाब दे रही थी, जिसे उन्होंने "बेहद निंदनीय" कहा। मिस्री ने नए सिरे से शत्रुता के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया और इस्लामाबाद से इन उकसावे को तुरंत रोकने का आह्वान किया।

#WATCH | J&K | Situation seems normal in Poonch. No drones, firing or shelling was reported during the night. pic.twitter.com/o1flsXfgNB — ANI (@ANI) May 11, 2025

