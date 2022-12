भाजपा को ‘टीएमसी के खिलाफ जनता के असंतोष’ का फायदा उठाना चाहिए, शाह ने कहा-जमीनी स्तर पर भाजपा को मजबूत कीजिए

Highlights भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने शनिवार को यह जानकारी दी। भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से उनका मुकाबला करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अन्य नेताओं के साथ आधे घंटे की बैठक की।

कोलकाताः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं से मुलाकात की। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में शामिल होने कोलकाता में हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर लगातार हमला करते रहिए। जमीन पर उतरकर काम कीजिए।

शाह ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं से पंचायत चुनाव से पूर्व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शासित राज्य में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को कहा है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने शनिवार को यह जानकारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि शाह ने यहां आने के बाद राज्य के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और कहा कि भाजपा को ‘टीएमसी के खिलाफ जनता के असंतोष’ का फायदा उठाना चाहिए।

प्रदेश भाजपा मुख्यालय में शाह की बैठक पर, टीएमसी की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रवक्ता जॉय प्रकाश मजूमदार ने दावा किया कि यह भाजपा की राज्य इकाई को बिखरने से बचाने का एक निरर्थक प्रयास था। घोष ने कहा, ‘‘अमित शाह जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंतित हैं कि कैसे टीएमसी नेताओं ने सार्वजनिक धन और केंद्रीय कोष का गबन किया है, स्कूलों में अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए रिश्वत ली है, हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। वह इस हालात का अंत देखना चाहते हैं।’’

