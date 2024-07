Weather Update: उत्तराखंड के लिए अगले 2 दिन भारी, IMD की चेतावनी, पंजाब से UP तक होगी 'बहुत भारी वर्षा'

Highlights भारतीय मौसम विभाग ने दी जानकारी अब उत्तराखंड के लिए अगले 2 दिन अलर्ट पर रहने के लिए कहा- IMD मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों में 9-10 जुलाई तक अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा

Weather Update: भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तर भारत में स्थित उत्तराखंड राज्य में हो रही बारिश के बीच अगले दो दिनों में 'भारी से बहुत भारी' वर्षा होने की भविष्यवाणी की है। इसके साथ डिपार्टमेंट ने चेतावनी देते हुए मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में 6 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है।

इसके साथ उत्तर पश्चिम भारत और प्रायद्वीपीय भारतीय के पश्चिमी हिस्सों में भी अगले 2-3 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की अनुमान लगाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 9-10 जुलाई तक अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। यह सभी जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने साझा की है।

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए आईएमडी ने 10 जुलाई तक भारी बारिश की भविष्यवाणी आईएमडी ने की है। ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी 8 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है।

The Alaknanda River is overflowing, creating a flood-like situation in the nearby areas. It has submerged the Brahmakapal and has reached up to the boundary of the Taptkund, close to the Badrinath temple.#Alaknanda#Uttarakhand#Rainpic.twitter.com/hrB06OYktb