Pahalgam Attack: भारत-पाक के बीच तनाव को देखते हुए आर्म्स फैक्ट्रियों ने छुट्टियां कैंसिल, कर्मचारियों को उत्पादन बढ़ाने का आदेश

Pahalgam Attack: जम्मू -कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान और भारत के संबंधों में तनाव बना हुआ है। देशों देश एक दूसरे के ऊपर कूटनीतिक कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं, भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई व्यापारिक स्तर पर कदम उठाए हैं। और अब खबर है कि तनाव और युद्ध की आशंका को देखते हुए आयुध निर्माण कंपनियों ने निर्बाध उत्पादन और तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों की लंबी छुट्टियां रद्द कर दी हैं।

जबलपुर में आयुध कारखाने ने लंबी छुट्टियां रद्द की

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके) में अधिकारियों और कर्मचारियों की दो दिन से ज़्यादा की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। महत्वपूर्ण उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों के चलते लंबी छुट्टियां रद्द की गई हैं।

जबलपुर आयुध निर्माणी, जिसमें लगभग 4,000 लोग काम करते हैं, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है, जो भारतीय सशस्त्र बलों को गोला-बारूद उपलब्ध कराती है।

🚨 BREAKING NEWS



Leaves of all employees and workers at the 'Ammunition Factory' in Chanda (Chandrapur, Maharashtra) and the 'Ordnance Factory' in Khamaria (Jabalpur, MP) have been CANCELLED with immediate effect. pic.twitter.com/EtbJDP1Yw7