Weather Today: दिल्ली पर चढ़ी कोहरे की चादर; शीतलहर बरपा रही कहर, 22 ट्रेनें प्रभावित

Weather Today: दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। रविवार सुबह घने कोहरे के कारण दिल्ली में विजिबिलिटी एक दम जीरो है। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) भी 'गंभीर' श्रेणी में गिर गया है।

घने कोहरे के कारण जहां दिल्लीवासियों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है वहीं, भारतीय रेलवे की 22 ट्रेनें प्रभावित है।

22 trains to Delhi from various parts of the country are running late due to dense fog conditions as on 14th January. pic.twitter.com/vmY6LBOSvr — ANI (@ANI) January 14, 2024

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे - दिल्ली के पालम में आज सुबह 5:00 बजे से घने कोहरे के बीच शून्य दृश्यता दर्ज की गई।

रनवे विजिबिलिटी रेंज (आरवीआर) कैट IIIB के तहत 50 से 100 मीटर की अनुमत सीमा में है - एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) है जो उड़ानों को कोहरे, बर्फ या बारिश जैसे खराब मौसम की स्थिति में लैंडिंग करने की अनुमति देता है - हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट में कहा गया है।

#WATCH | Several flight operations delayed at Delhi airport due to low visibility amid fog; visuals shot at 9.10am pic.twitter.com/EiLoqPiaTT — ANI (@ANI) January 14, 2024

रविवार का कोहरा इस सीजन का अब तक का सबसे खराब स्तर का कोहरा बताया जा रहा है।

अन्य शहरों का हाल

इस सर्दी के मौसम में पहली बार, अमृतसर से डिब्रूगढ़ तक गंगानगर, पटियाला, अंबाला, चंडीगढ़, पालम, सफदरजंग, बरेली, लखनऊ, बरहराइच, वाराणसी, प्रयागराज और असम के तेजपुर में शून्य दृश्यता दर्ज की गई है। बेहद कम दृश्यता को देखते हुए राजमार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग द्वारा फॉग लाइट के उपयोग का अत्यधिक सुझाव दिया जा रहा है।

यह सबसे अच्छा सुझाव दिया जा रहा है कि सुबह के समय कोहरे की स्थिति बेहतर होने तक यात्रा रोक दी जाए, खासकर एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों के लिए।

इस बीच आनंद विहार में AQI 478, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 465, IGI एयरपोर्ट (T3) में 465 और ITO दिल्ली में AQI 455 दर्ज किया गया।

#WATCH | Visibility affected in parts of the national capital as a blanket of dense fog covers Delhi.



(Visuals from Munirka, shot at 8:25 am) pic.twitter.com/FbUuP49i1U — ANI (@ANI) January 14, 2024

दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन

राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को इस मौसम का सबसे कम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रेड अलर्ट भी जारी किया था। लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री, सफदरजंग में 3.6 डिग्री, रिज में 3.9 डिग्री और पालम में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण शनिवार को ट्रेन और उड़ान संचालन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ।

आईएमडी ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले तीन दिनों के लिए पीला अलर्ट जारी किया है क्योंकि शीत लहर की स्थिति कम होने की संभावना नहीं है।

