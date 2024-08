Wayanad landslides: ISRO ने जारी की 86,000 वर्ग मीटर जमीन की तबाही की तस्वीरें, देखें यहां

Highlights एनएसआरसी ने कहा कि चूरलमाला और उसके आसपास भारी बारिश के कारण बड़ा मलबा बह गया है। तस्वीरों से पता चलता है कि भूस्खलन से लगभग 86,000 वर्ग मीटर भूमि विस्थापित हो गई। भूस्खलन के मुख्य स्क्रैप का आकार 86,000 वर्ग मीटर है।

Wayanad landslides: हैदराबाद में इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) ने वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह तस्वीरयां जारी की हैं जिनमें व्यापक क्षति दिखाई देती है। एनआरएससी ने वायनाड जिले के चुरालामाला में 30 जुलाई को हुए भूस्खलन की पहले और बाद की तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि भूस्खलन से लगभग 86,000 वर्ग मीटर भूमि विस्थापित हो गई।

एक तस्वीर 22 मई को कार्टोसैट 3 उपग्रह द्वारा ली गई थी और आरआईएसएटी उपग्रह ने 31 जुलाई को भूस्खलन के एक दिन बाद दूसरी तस्वीर ली थी। 31 जुलाई की बहुत उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली RISAT SAR तस्वीरयां क्राउन से रन-आउट ज़ोन के अंत तक मलबे के समान विशाल प्रवाह को दिखाती हैं। भूस्खलन प्रवाह की अनुमानित लंबाई 8 किमी है।

एनआरएससी द्वारा जारी की गई तस्वीरें उसी स्थान पर पिछले भूस्खलन के सबूत भी दिखाती हैं, जिससे पता चलता है कि क्राउन ज़ोन पहले के भूस्खलन का पुनर्सक्रियन है। भूस्खलन के मुख्य स्क्रैप का आकार 86,000 वर्ग मीटर है। मलबे के प्रवाह ने इरुविनपुझा और मुंडक्कई नदियों के मार्ग को चौड़ा कर दिया, जिससे उनके किनारे टूट गए और किनारे के गांव और घर नष्ट हो गए।

Satellite images released by ISRO’s National Remote Sensing Centre shows the extent of #WayanadLandslide. The approximate length of the debris flow is 8km and the size of the main scarp of the landslide is 86,000sq km. The crown zone is a reactivation of an older landslide, says… pic.twitter.com/Rj0TYBrimq