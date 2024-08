Waynad Landslide: कर्नाटक CM सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान, पीड़ितों के लिए 100 घरों का करवाएंगे निर्माण

Highlights वायनाड भूस्खलन पर कर्नाटक सरकार ने की बड़ी घोषणा पीड़ितों के लिए बनेंगे 100 घर कांग्रेस महासचिव ने कर्नाटक सरकार का जताया आभार

नई दिल्ली:केरल के वायनाड जिले में तबाही के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऐलान किया कि वो पीड़ितों के लिए 100 घर बनवाएंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों वायनाड में भूस्खलन होने से काफी तबाही मची, इसके कारण 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस बीच देशभर से वहां के लिए मदद पहुंचाई जा रही है। इस बात की घोषणा कर्नाटक सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए की।

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा, 'वायनाड में दुखद भूस्खलन से हुए नुकसाने से उबरने के लिए, कर्नाटक केरल के साथ एकजुटता से खड़ा है। मैंने केरला सीएम श्री को समर्थन में और घोषणा की कि कर्नाटक पीड़ितों के लिए 100 घरों का निर्माण करेगा। हम सब मिलकर आशा का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन करेंगे'।

In light of the tragic landslide in Wayanad, Karnataka stands in solidarity with Kerala. I have assured CM Shri @pinarayivijayan of our support and announced that Karnataka will construct 100 houses for the victims. Together, we will rebuild and restore hope.