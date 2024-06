'AAP सरकार के संरक्षण में हो रही है पानी की चोरी', दिल्ली में बढ़ते जल संकट के बीच भाजपा का आरोप

Highlights दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी हो रही है कहा- जल संकट के लिए दिल्ली जल बोर्ड, उसके अधिकारी, चेयरमैन और दिल्ली सरकार जिम्मेदार वहीं आप ने हरियाणा पर पिछले कई दिनों से दिल्ली के हिस्से का पानी रोकने का आरोप लगाया

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को राजधानी में बढ़ते जल संकट के बीच दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और उस पर शहर के जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करने में विफल रहने तथा दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी हो रही है। जल संकट के लिए दिल्ली जल बोर्ड, उसके अधिकारी, चेयरमैन और दिल्ली सरकार जिम्मेदार हैं।"

सचदेवा ने सरकार की प्रतिक्रिया के समय की आलोचना करते हुए कहा कि गर्मी के महीनों में पानी की बढ़ती मांग को संबोधित करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन कार्य योजना को बहुत पहले तैयार किया जाना चाहिए था। दिल्ली भाजपा प्रमुख ने कहा, "ग्रीष्मकालीन कार्य योजना फरवरी या मार्च में तैयार की जानी चाहिए, न कि तब जब मीडिया में संकट की खबरें आ रही हों। अभी दिल्ली एक बूंद पानी के लिए भी संघर्ष कर रही है।" उन्होंने कहा, "कुछ महीनों में दिल्ली बाढ़ से जूझेगी क्योंकि उन्होंने नालों की सफाई नहीं की है।"

Delhi BJP President Virendraa Sachdeva says, "Water is being stolen under the Delhi government's protection. Delhi Jal Board, its officers, chairman and Delhi government are responsible for the water crisis. Right now, Delhi is struggling for even a drop. In a few months, Delhi…