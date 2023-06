‘आप शादी करिये, हम लोग बारात चलें’, राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने अपने चिरपरिचित चुटीले अंदाज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कहा, देखें वीडियो

Highlights आपने लोकसभा में अच्छा काम किया। आप घूमने लगे तो दाढ़ी बढ़ा लिए, इससे नीचे मत ले जाइए। आप हमारी सलाह नहीं माने, विवाह नहीं किए।

पटनाः राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद ने शुक्रवार को अपने चिरपरिचित चुटीले अंदाज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कहा कि ‘आप शादी करिये, हम लोग बारात चलें।’ इसके जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आपने कह दिया, तो (शादी) हो जाएगी।

#WATCH | "You didn't listen to my advice earlier. You should have married. It is not too late even today. You must get married," says RJD leader Lalu Yadav to Rahul Gandhi during opposition leaders' press meet in Patna pic.twitter.com/T4HomIpZo5 — ANI (@ANI) June 23, 2023

विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रसाद ने मीडिया से मुखातिब होने के बाद राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो’ यात्रा का उल्लेख करते हुए उनकी तारीफ भी की। प्रसाद ने अडाणी मामले को लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा उठाए जाने का हवाला देते हुए कहा, ‘‘आपने लोकसभा में अच्छा काम किया।’’ उन्होंने राहुल गांधी की दाढ़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘‘आप घूमने लगे तो दाढ़ी बढ़ा लिए, इससे नीचे मत ले जाइए।’’

#WATCH | RJD President Lalu Prasad Yadav after the joint opposition meeting said, "Now I am fully fit and will make Narendra Modi fit...The country's situation is grim at the moment. We will meet again in July in Shimla to prepare an agenda on how to move ahead together while… pic.twitter.com/J3EYnvcLS1 — ANI (@ANI) June 23, 2023

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आप हमारी सलाह नहीं माने, विवाह नहीं किए। अभी समय नहीं बीता है। आप शादी करिये, हम लोग बारात चलें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपकी मम्मी (सोनिया गांधी) बोलतीं थीं कि हमारी बात नहीं मानता, शादी करवाइए। आप शादी कर लीजिए।’’ लालू प्रसाद के इस चुटीले अंदाज पर वहां मौजूद नेता और अन्य हंसने लगे।

#WATCH | It was a good meeting where it was decided to fight the elections together. Another meeting will be held soon: JD(U) leader & Bihar CM Nitish Kumar on Opposition meeting in Patna pic.twitter.com/dMOiL6K4Le — ANI (@ANI) June 23, 2023

विपक्षी दलों में थोड़े-बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मिलकर काम करेंगे: राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष की बैठक के बाद शुक्रवार को कहा कि विपक्षी दलों में थोड़े-बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी एकजुटता की प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही है।

राहुल गांधी ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया, ‘‘आज हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ ही जनता की आवाज पर भाजपा आक्रमण कर रही है।’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘यह विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें हम सभी एक साथ खड़े हैं। हम सभी में थोड़े-बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने तय किया है कि एक साथ काम करेंगे।

लचीलेचन के साथ और अपनी विचारधारा की रक्षा करेंगे। यह विपक्षी एकता की एक प्रक्रिया है, जो आगे बढ़ने जा रही है।’’ बैठक से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि देश की विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि देश में कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो’ वाली विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ‘भारत तोड़ो’ वाली विचारधारा के बीच लड़ाई है।

Web Title: watch You didn't listen my advice earlier You should have married It is not too late even today You must get married says RJD leader Lalu Yadav to Rahul Gandhi see video