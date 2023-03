Watch: जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की पूछताछ के बाद देखें क्या बोलीं राबड़ी देवी

Highlights CBI की पूछताछ के बाद राबड़ी ने बताया कि वे हमें हजार बार परेशान करेंगे, लेकिन हम खड़े रहेंगे तेजस्वी यादव ने कहा, जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी थी तब मैंने कहा था कि यह सिलसिला चलता रहेगा अब इस मामले में सीबीआई जल्द लालू यादव से भी पूछताछ कर सकती है

पटना: जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी से उनके आवास पर पूछताछ की। केंद्रीय जांच एजेंसी की पूछताछ के बाद राबड़ी ने बताया कि वे हमें हजार बार परेशान करेंगे, लेकिन हम खड़े रहेंगे।

इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम और राबड़ी के बेटे तेजस्वी यादव ने सीबीआई की पूछताछ को लेकर कहा कि जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी थी तब मैंने कहा था कि यह सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप भाजपा के साथ रहेंगे तो राजा हरीश चंद्र कहलाएंगे। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,बिहार जनता सब देख रही है। अब इस मामले में सीबीआई जल्द लालू यादव से भी पूछताछ कर सकती है। लालू यादव हाल ही में सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर स्वदेश लौटे हैं।

#WATCH | Former Bihar CM Rabri Devi says, "They will bother us thousand times but we will stand," as she reacts to CBI's visit to her residence in Patna in the land-for-job case. pic.twitter.com/ThOYazHd9M