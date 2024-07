UP Vidhan Sabha Bhawan Waterlogging: बारिश से बेहाल यूपी विधानसभा भवन, वाइपर-बाल्टी से पानी निकाल रहे कर्मचारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Highlights UP Vidhan Sabha Bhawan Waterlogging: विधानभवन में भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। UP Vidhan Sabha Bhawan Waterlogging: राज्य विधानमंडल का मानसूत्र सत्र चल रहा है। UP Vidhan Sabha Bhawan Waterlogging: वाइपर और बाल्टी की मदद से पानी निकालते देखे गये।

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन बारिश से बेहाल हो गया। लगातार बारिश के कारण लखनऊ विधानसभा भवन में जलभराव हो गया। पानी निकालने का काम जारी है। विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोला है। लखनऊ में बुधवार दोपहर करीब दो घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर के कई स्थानों समेत राज्य विधानभवन में भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राजधानी में करीब दो घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से शहर के प्रमुख स्थल हजरतगंज चौराहे पर पानी भर गया और पास में ही स्थित विधानभवन भी जलभराव से नहीं बच सका।

#WATCH | Uttar Pradesh: Heavy water logging outside UP State Assembly following the incessant rainfall, in Lucknow. pic.twitter.com/s1IXAivQSp — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 31, 2024

उन्होंने बताया कि इस वक्त राज्य विधानमंडल का मानसूत्र सत्र चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारी बारिश से विधानभवन के निचले हिस्सों में स्थित गलियारों और दफ्तरों में करीब कई इंच तक पानी भर गया। समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो फुटेज में कर्मचारी वाइपर और बाल्टी की मदद से पानी निकालते देखे गये।

#WATCH | Uttar Pradesh: Water enters UP State Assembly following the incessant rainfall, in parts of Lucknow. pic.twitter.com/8N23H4iLTQ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 31, 2024

समाजवादी पार्टी (सपा) महासचिव और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने विधानभवन में हुए जलभराव के दो वीडियो सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा करते हुए सरकार पर तंज किया। उन्होंने कहा, ''बजट की सबसे अधिक आवश्यकता प्रदेश विधानसभा को है। एक मूसलाधार बारिश में यह हाल है तो बाकी प्रदेश भगवान भरोसे है।''

#WATCH | Uttar Pradesh: Waterlogging witnessed in Lucknow Vidhan Sabha Bhawan, due to incessant rainfall. The work of draining out the water is going on. pic.twitter.com/L7Io5bKNq3 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 31, 2024

Web Title: watch see video live update Uttar Pradesh Waterlogging Vidhan Sabha Bhawan due incessant rainfall work draining out water witnessed in Lucknow