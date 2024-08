रक्षाबंधन मौके पर पीपल पेड़ में बांधा रक्षासूत्र, मुख्यमंत्री नीतीश ने दिया वन संरक्षण का संदेश, देखें वीडियो

Highlights 13 अगस्त 2012 को रक्षा बंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस’ का शुभारंभ किया था। पृथ्वी को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए पौधारोपण करना अति आवश्यक है। जन जागरूकता और पौधों को संरक्षित करने के साथ अधिक से अधिक पौधारोपण करना है।

watch Raksha Bandhan 2024: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रक्षाबंधन के मौके पर पटना के इको पार्क में पीपल के पेड़ में रक्षासूत्र बांधा। इस दौरान उन्होंने पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई दी। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित वन पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार और विभिन्न विभागों के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षा बंधन एवं 'बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस' के पावन अवसर पर पटना स्थित राजधानी वाटिका में 'बाम्बेक्स इपलीटिका' वृक्ष को भी रक्षा सूत्र बांधा।

