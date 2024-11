Pawan Kalyan ISKCON priest arrest: हिंदुओं पर अत्याचार रोके बांग्लादेश सरकार?, पवन कल्याण ने इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को जल्द रिहा करने को कहा, देखें वीडियो

Highlights बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर अत्याचार रोकने का आग्रह और निवेदन करते हैं। सेना का खून बहा, हमारे संसाधन खर्च हुए, हमारे सेना के जवानों की जान गई। हिंदू भाइयों और बहनों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे हम बहुत परेशान हैं।

Pawan Kalyan ISKCON priest arrest: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बांग्लादेश में इस्कॉन के एक पुजारी की कथित गिरफ्तारी की निंदा करते हुए बुधवार को एकजुटता का आह्वान किया। कल्याण ने पड़ोसी देश के अंतरिम प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से ‘बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार’ को रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। कल्याण ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “आइए, हम सब मिलकर बांग्लादेश पुलिस द्वारा इस्कॉन के पुजारी ‘चिन्मय कृष्ण दास’ को हिरासत में लिये जाने की घटना की निंदा करें।

#WATCH | Delhi: On the detention of ISKCON Bangladesh priest Chinmoy Krishna Das by Dhaka police, Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan says, "It is very painful to see what is happening out there. If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain but… pic.twitter.com/kKPk3XQCgV