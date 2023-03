Watch: भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के पहले बैच की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड

Highlights भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 2,585 अग्निवीरों (पुरुषों और महिलाओं) की पहली पीओपी की समीक्षा की भारतीय नौसेना के अनुसार आज आईएनएस चिल्का से 273 महिलाओं सहित 2,585 अग्निवीर निकले यह देश में किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से अग्निवीरों का पहला पासिंग आउट है

चिल्का: अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड मंगलवार को भारतीय नौसेना के जहाज (आईएनएस) चिल्का में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। सूर्यास्त के बाद शुरू होने वाला यह अपनी तरह का पहला समारोह है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 2,585 अग्निवीरों (पुरुषों और महिलाओं) की पहली पीओपी की समीक्षा की।

समारोह में बोलते हुए, भारतीय नौसेना प्रमुख ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया। नौसेना प्रमुख ने कहा, आप सभी भारतीय नौसेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। जैसा कि राष्ट्र देखता है, हमारी महिला नाविक देश में युवा महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करेंगी।

उन्होंने आगे कहा, जैसा कि अग्निवीर आईएनएस चिल्का से पास आउट हुए हैं, मैं उनमें से हर एक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे एक रोमांचक और बेहद संतोषजनक करियर की उम्मीद कर सकते हैं जो कई मायनों में चुनौतीपूर्ण भी होगा।

