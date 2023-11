Watch: डीटीसी बस ने कार और बाइक को रौंदा, एक व्यक्ति की हुई मृत्यु

Highlights दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आने वाले रोहिणी हुआ बड़ा हादसा यह हादसा इतना खौफनाक था कि जो सामने आया वो ही बस के नीचे कुचल गया दिल्ली पुलिस की मानें तो हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है

नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में डीटीसी बस ने कार समेत, दुकान के बाहर खड़ी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि जो सामने आया वो बस के नीचे दबता हुआ चला गया। हादसा काफी खौफनाक था। पुलिस की मानें तो आगे पूरे घटना की जांच की जा रही है।

असल में डीटीसी बस ने इतनी स्पीड में थी कि ड्राइवर से कंट्रोल नहीं हुई और फिर कार समेत बाइक को रौंद दिया। इस पर एक शख्स की मौत हो गई है।

#WATCH | One person died after being hit by a DTC bus in Delhi's Rohini area. Further investigation is underway: Delhi Police



(CCTV visuals confirmed by police) pic.twitter.com/Bt1ipo9GYr