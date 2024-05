Arvind Kejriwal 10 Guarantee: मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित केजरीवाल ने दी 10 गारंटी

Highlights केजरीवाल ने देश के नाम 10 गारंटी का ऐलान किया देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आने का बाद गारंटी पूरी की जाएंगी केजरीवाल ने कहा कि यह 10 गारंटी भारत का विजन है



Arvind Kejriwal 10 Guarantee: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी ऑफिस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। अरविंद ने इस दौरान देश के नाम 10 गांरटी का ऐलान किया। अरविंद ने कहा कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली और ग़रीबों को मुफ़्त बिजली देंगे। देश के हर गांव, हर मोहल्ले में विश्व स्तर सरकारी स्कूल बनाकर सभी बच्चों के लिए मुफ़्त शिक्षा का इंतज़ाम किया जाएगा। देश के हर ज़िले में विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशेलिटी अस्पताल और गांव-मोहल्ले में मोहल्ला क्लीनिक बना कर मुफ़्त इलाज दिया जाएगा।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal announces to provide up to 200 units of free electricity to all the poor in the country if voted to power.



He says "Out of the 10 guarantees, the first guarantee is that we will provide 24-hour electricity in the country. The country has the… pic.twitter.com/ShOE2AxR53 — ANI (@ANI) May 12, 2024

चीन द्वारा क़ब्ज़ा की भारत की ज़मीन छुड़वाने के लिए सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। अग्निवीर योजना बंद करके सभी अग्निवीरों को पक्का किया जाएगा। स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक़ ही सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित कर किसानों को फसलों का पूरा दाम दिया जाएगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए अगले 1 साल में 2 करोड़ रोज़गार देंगे। भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, बीजेपी की वाशिंग मशीन को तोड़ेंगे। जीएसटी का आतंक ख़त्म किया जाएगा, जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says "...Our fourth guarantee is 'Nation first'. China has occupied our land but our central govt is denying it...There is a lot of strength in our army. All the land of the country which has been occupied by China will be freed. For this,… pic.twitter.com/qHU9v3aZz7 — ANI (@ANI) May 12, 2024

10 गारंटी कब से मिलेगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने जो यह 10 गारंटी देशवासियों के लिए घोषित की हैं। यह सभी गारंटी देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसकी मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं। केजरीवाल ने कहा कि यह 10 गारंटी भारत का विजन हैं। ये सभी काम देश को मज़बूत करने वाले काम हैं और इन्हें अगले 5 साल में युद्ध स्तर पर पूरा किया जायेगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से 10 गारंटी की घोषणा करने में देरी हुई है। लेकिन अभी भी चुनाव के कई चरण बाकी हैं और इस गारंटी से गठबंधन के किसी को कोई समस्या नहीं होगी, मैं यह गारंटी लेता हूं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ये गारंटी लागू हो।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says "Today we are going to announce '10 guarantees of Kejriwal for' the #LokSabhaElections2024. This was delayed due to my arrest but there are still many phases of elections left. I have not discussed it with the rest of the INDIA alliance but… pic.twitter.com/45S8JfO7QR — ANI (@ANI) May 12, 2024

मालूम हो कि देश में लोकसभा चुनाव के लिए तीन चरण का मतदान हो चुका है और चार चरण में मतदान होना बाकी है।

