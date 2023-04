लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकारी आवास खाली किया, देखें वीडियो

Highlights “मोदी उपनाम” से संबंधित मामले में टिप्पणी को लेकर दो साल की सजा सुनाई गई थी। सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि का दोषी ठहराया था सोनिया गांधी के साथ उनके 10, जनपथ स्थित आवास पर रहना शुरू कर चुके हैं।

नई दिल्लीः लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकारी आवास खाली कर दिया। आवास से फर्नीचर हटा दिया गया है। 12, तुगलक लेन बंगला लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को “मोदी उपनाम” से संबंधित मामले में टिप्पणी को लेकर दो साल की सजा सुनाई गई थी।

सासंद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनसे 22 अप्रैल तक परिसर खाली करने के लिए कहा गया था। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने 14 अप्रैल को अपने कार्यालय और कुछ निजी सामान को बंगले से स्थानांतरित कर दिया था। सूत्रों ने कहा कि गांधी ने शुक्रवार शाम को अपने बचे हुए सामान को उस बंगले से हटा दिया।

#WATCH | Delhi: Furniture shifted out of Congress leader Rahul Gandhi's residence after he vacated his official bungalow. pic.twitter.com/dhXKru8lrC