कोलकाता पुलिस ने व्लॉगर रोद्दुर रॉय को गोवा से किया गिरफ्तार, रॉय पर ममता बनर्जी को अपशब्द कहने का आरोप

Highlights व्लॉगर पर सीएम ममता समेत कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप कोलकाता पुलिस ने कहा- रॉय को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया जाएगा टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने 03 जून को पुलिस से शिकायत की थी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को अपशब्द कहने के आरोप में व्लॉगर रोद्दुर रॉय को मंगलवार को कोलकाता पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोलकाता की एक टीम ने मंगलवार की दोपहर फेसबुक लाइव सेशन के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल के आरोप में गोवा से एक व्लॉगर रोद्दुर रॉय को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक रॉय को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया जाएगा। हमारे अधिकारी उसे उसे रिमांड के लिए वहां की एक स्थानीय अदालत में पेश करेंगे। वहीं टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने 03 जून को पुलिस से शिकायत की थी कि व्लॉगर ने एक वीडियो में सीएम और अन्य मंत्रियों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसे उन्होंने सिंगर केके के निधन के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

West Bengal | Kolkata Police arrest vlogger Roddur Roy from Goa on charges of abusing CM Mamata Banerjee & TMC MP Abhishek Banerjee on a video posted on social media