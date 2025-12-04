इंडियन शेफ के हाथ का खाना नहीं खाएंगे पुतिन, विदेश दौरे पर साथ ले जाते हैं अपने शेफ; जानें वजह
By अंजली चौहान | Updated: December 4, 2025 13:47 IST2025-12-04T13:44:17+5:302025-12-04T13:47:19+5:30
Putin Visit India: 2014 में उनकी भारत यात्रा के दौरान, मुंबई के ताज होटल की एक पूरी मंज़िल पर रूस की संघीय सुरक्षा सेवा (FSO) ने नियंत्रण कर लिया था। होटल की रसोई से सभी भारतीय मसाले हटा दिए गए थे।
Putin Visit India: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे के लिए आज भारत आने वाले हैं। रूसी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए दिल्ली में तमाम तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक के अलावा दोनों नेताओं के बीच डिनर होगा। इस डिनर पार्टी की मेजबानी खुद पीएम मोदी करेंगे। हालांकि, पुतिन भारतीय शेफ के हाथों का खाने का स्वाद नहीं लेंगे। दरअसल, व्लादिमीर पुतिन जब भी विदेश जाते हैं, तो अपने साथ पूरा “फ़ूड कॉन्वॉय” ले जाते हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब आज शाम उनका IL-96 एयरक्राफ़्ट दिल्ली में लैंड करेगा, तो उसमें रशियन ट्वोरोग, रशियन आइसक्रीम, रशियन शहद और रशियन बोतलबंद पानी से भरा एक अलग कम्पार्टमेंट होगा।
पुतिन इंडियन शेफ़ का बनाया खाना नहीं खाएंगे
हर बार की तरह, पुतिन इस बार भी इंडियन शेफ़ का बनाया खाना खाने से बचेंगे। 2014 में उनके इंडिया दौरे के दौरान, मुंबई के ताज होटल के एक पूरे फ़्लोर पर रशिया की फ़ेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस (FSO) ने कब्ज़ा कर लिया था। होटल के किचन से सभी इंडियन मसाले हटा दिए गए थे।
गोवा में 2018 के इंडिया-रशिया समिट के दौरान भी, रशियन शेफ़ ने हैदराबाद हाउस किचन के अंदर अपना स्टोव लगाया था। 6 अक्टूबर, 2018 को, द हिंदू ने रिपोर्ट किया: “राष्ट्रपति भवन में बिरयानी और गलौटी कबाब बनाए गए थे, लेकिन पुतिन ने सिर्फ़ अपना रशियन सलाद और ट्वोरोग खाया।”
2022 में, समरकंद में SCO समिट के बाद, उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव ने पुतिन को ट्रेडिशनल प्लोव सर्व करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्रेमलिन ने कहा, “प्रेसिडेंट के पास स्पेशल फ़ूड और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं। विदेश में, हम सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं।”
Russian President #VladimirPutin to arrive in New Delhi today on a state visit to India for the 23rd India-Russia Annual Summit.— All India Radio News (@airnewsalerts) December 4, 2025
During the two-day visit, President Putin to hold talks with Prime Minister @narendramodi tomorrow.
Both leaders will exchange views on regional… pic.twitter.com/oSh9WFzp2q
FSO के पूर्व अधिकारी और अब पत्रकार आंद्रेई सोलातोव ने अपनी किताब 'द न्यू नोबिलिटी' में लिखा है कि 2001 से, पुतिन के हर विदेश दौरे पर एक “पोर्टेबल फ़ूड लैबोरेटरी” उनके साथ जाती है। यह लैब स्पेक्ट्रोमीटर और केमिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हर डिश को टेस्ट करती है। 2017 में फ्रांस के वर्सेल्स पैलेस में भी ऐसा ही हुआ था। फ्रेंच शेफ़्स ने क्रोइसैन्ट और फ़ोई ग्रास बनाए, लेकिन पुतिन ने सिर्फ़ अपना खट्टा सूप और ट्वोरोग खाया।
पुतिन की सिक्योरिटी टीम किसी भी दूसरे देश या उसके शेफ़्स पर भरोसा नहीं करती। रशिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन का खाना मॉस्को के बाहर एक खास फार्म से आता है, जहाँ दूध देने वाली गायों पर भी 24/7 नज़र रखी जाती है।
इसका मतलब है कि भारतीय शेफ़ की बनाई डिश सिर्फ़ दिखाने और फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही रहेंगी। पुतिन हमेशा की तरह अपने रशियन खाने पर ही टिके रहेंगे।