विकास दिव्यकीर्ति ने 3 UPSC अभ्यर्थियों की मौत पर तोड़ी चुप्पी, बताया अब तक क्यों थे चुप, जानें और क्या कहा

Highlights एमसीडी ने कथित तौर पर नगर निकाय के भवन उपनियमों के उल्लंघन में काम करने के लिए कार्रवाई की। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर वाली प्रत्येक इमारत में कम से कम दो निकास द्वार हैं।

नई दिल्ली: दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के संस्थापक और एमडी विकास दिव्यकीर्ति ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग के बेसमेंट में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की दुखद मौत पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्हें निशाना बनाया गया है क्योंकि ऐसे मामलों में हर कोई बलि का बकरा चाहता है।

मुखर्जी नगर में विकास दिव्यकीर्ति की दृष्टि आईएएस दिल्ली के 29 कोचिंग सेंटरों में से एक थी, जिसके बेसमेंट को राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के बाद नई कार्रवाई में दिल्ली नगर निगम ने सील कर दिया था। एमसीडी ने कथित तौर पर नगर निकाय के भवन उपनियमों के उल्लंघन में काम करने के लिए कार्रवाई की।

#WATCH | Delhi's Old Rajinder Nagar Coaching Centre incident | On being asked why is he being targetted, Dr. Vikas Divyakirti, founder and MD of Drishti IAS says "I am getting targetted because in such cases, everyone wants a scapegoat. It makes things easier for the… pic.twitter.com/PmoKiLSqPW — ANI (@ANI) July 30, 2024

समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, विकास दिव्यकीर्ति ने कसम खाई कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसकी दिल्ली में अनुमति नहीं है और केवल स्वीकृत इमारतों में ही काम करेंगे।

उन्होंने कहा, "हाल ही में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरा एहसास है कि यह लापरवाही थी। यह हमारे दिमाग में कभी नहीं आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर भविष्य में हमें इजाजत मिलेगी तो हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे।"

दिव्यकीर्ति ने आगे कहा, "हम ऐसी इमारतें किराये पर नहीं लेते जिनमें अग्नि निकास द्वार न हों, ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी बच्चे या स्टाफ की जान से समझौता न हो। यही हमारा इरादा है। मुझसे समझने में भूल हो गयी; मैं पूरे देश और पूरे समाज से माफी मांगता हूं कि गलती हो गई और भविष्य में गलती नहीं दोहराई जाएगी।"

#WATCH | Old Rajinder Nagar incident | Dr. Vikas Divyakirti, founder and MD of Drishti IAS says, "...We completely agree that the basement should be sealed. But Delhi Metro runs in the basement, underground, and Palika Bazar is in the basement itself. Almost every mall in Delhi… pic.twitter.com/xBPgnWjR8g — ANI (@ANI) July 30, 2024

विकास दिव्यकीर्ति ने यह भी कहा कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और इमारत की सुरक्षा की देखभाल के लिए एक डिविजनल हेड रैंक अधिकारी नियुक्त किया है।

उन्होंने कहा, "हमने 1.5 साल पहले एक डिविजनल हेड रैंक अधिकारी नियुक्त किया था जो केवल इमारत की सुरक्षा की देखभाल करता था। जनवरी 2023 में, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और मैं इसका एक सदस्य हूं। उस ग्रुप का काम 16 बिंदुओं की जांच करना है: क्या दरवाजे खुले हैं, आग से निकलने का रास्ता साफ है, उस पर कोई रुकावट तो नहीं है और छत के दरवाजे खुले हैं ताकि आपात स्थिति में छात्रों को बाहर निकाला जा सके।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर वाली प्रत्येक इमारत में कम से कम दो निकास द्वार हैं। उन्होंने कहा, "इन 16 बिंदुओं की प्रतिदिन जांच की जाती है।।।मैं चाहूंगा कि यदि आप एक सर्वेक्षण कर सकें और दिल्ली या दिल्ली के बाहर हमारी किसी भी शाखा में जा सकें तो आपको एक मौका मिले; यदि किसी भवन में कम से कम 2 निकास द्वार नहीं हैं तो मैं जिम्मेदार हूं।"

#WATCH | Delhi's Old Rajinder Nagar Coaching Centre incident | Dr. Vikas Divyakirti, founder and MD of Drishti IAS says "...The kind of effort we put in the matter of building safety norms, I am sure that you will not find it anywhere...We appointed a divisional head rank officer… pic.twitter.com/E1QOSkObfU — ANI (@ANI) July 30, 2024

दिव्यकीर्ति ने दावा किया कि उन्होंने सुरक्षा मानदंडों के निर्माण में बहुत प्रयास किए और इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक कोचिंग सेंटर में अग्नि सुरक्षा निकास हो। उन्होंने कहा, "मैं आपको इस बात का आश्वासन दे रहा हूं। और मैं यह देखना चाहूंगा कि नई दिल्ली में कोई भी कोचिंग संस्थान बेसमेंट में न चले। और यदि यह बेसमेंट के ऊपर चलता है, तो इसमें अग्नि सुरक्षा निकास होना चाहिए।"

दिव्यकीर्ति ने ये भी कहा, "मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आपको लग सकता है कि मैं कोई बड़ा दावा कर रहा हूं। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि सुरक्षा मानदंडों के निर्माण के मामले में हमने जिस तरह का प्रयास किया है, मुझे यकीन है कि आप इसे कहीं भी नहीं पाएंगे।"

विकास दिव्यकीर्ति अब तक चुप क्यों रहे?

इस पर बोलते हुए कि उन्होंने अब तक कोई राय क्यों साझा नहीं की है, दिव्यकीर्ति ने कहा कि यह उनका स्वभाव है और वह बहुत अभिव्यंजक नहीं हैं। उन्होंने कहा, "यह मेरा स्वभाव है, मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूं।' तीन बच्चों की मृत्यु हो गई, और यह एक दर्दनाक मौत थी। पिछले तीन दिनों से जब भी हम घर पर बात करते हैं या सोने जाते हैं तो मन में एक छवि आती है कि जब अंदर पानी भर गया होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी।"

उन्होंने कहा, "अभी जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सभी बातें जायज हैं। यह अच्छा है कि मैं आज (मंगलवार) तीन-चार छात्रों से मिला हूं। मेरी दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ बैठक हुई। उस मीटिंग में कुछ छात्र भी आये थे और कई संस्थानों के मालिक भी थे। वहां डीडीए, एमसीडी, अग्निशमन विभाग और मुख्य सचिव समेत दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे।"

Web Title: Vikas Divyakirti of Drishti IAS breaks silence on death of 3 UPSC aspirants